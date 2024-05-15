Россиянам напомнили о запрещенных наклейках на автомобилях

На автомобилях часто встречаются наклейки и стикеры. Одни оповещают о том, что в автомобиле находится ребёнок или о том, что машина «обута» в шипованные шины, другие служат украшением или своеобразной шуткой. Общественная служба новостей напомнила российским автомобилистам, какие наклейки разрешены ПДД, а за какие можно получить штраф.

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К разрешённым наклейкам относятся рекламные стикеры или слоганы при условии, что они не пропагандируют спиртные или табачные изделия. Товарные знаки тоже находятся в легальной зоне. При этом рекламные наклейки запрещено размещать на машинах специального назначения. Без дополнительного согласования можно клеить стикеры с указанием водительского стажа или особых лиц в салоне машины. Не запрещается размещать информацию о том, что транспортное средство продается.

Разрешённые наклейки могут располагаться на кузове автомобиля или на заднем стекле таким образом, чтобы не мешать обзору.

К запрещающим наклейкам относятся информационный знак «инвалид», если на это у водителя нет никаких обоснований. За нарушение полагается штраф в размере 5 тыс. рублей. Также нельзя использовать изображения, демонстрирующие фашистскую символику и элементы порнографии. За нарушение могут возбудить уголовное дело.

Закон запрещает имитацию графической и цветовой схемы служб такси, если на это нет лицензии. Светоотражающие стикеры под запретом. А также наклейки, имитирующие автомобили правоохранительных органов или медицинских служб. За это полагается лишение прав на срок до 18 месяцев. Такое же наказание грозит за наклейки, размещённые на регистрационных знаках.