Названы самые выгодные для перепродажи машины

Первые два места по маржинальности заняли японские модели, а на третьем месте оказался китайский кроссовер.

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Согласно данным сервиса "Авто.ру Бизнес", которые приводит газета "Известия", самым маржинальным является кроссовер Honda CR-V. За год - период с марта 2023 года по март 2024 года - цена на модель на вторичном рынке выросла на 25,3% - до 1,75 млн рублей. Показатель маржинальности (сколько зарабатывают на перепродаже) достиг 12,5%.

На второй строчке оказался Nissan X-Trail с показателем маржинальности 11,7%. За год японский кроссовер вырос в цене на 20,5% - до 1,89 млн рублей. Третья строчка - за Geely Atlas, стоимость которого выросла до 1,92 млн рублей, прибавив за год 5,6%; показатель маржинальности "китайца" - 11,8%.

Самыми выгодными для перепродажи седанами стали Chevrolet Cruze, прибавивший за год 26,8% до 827 тысяч рублей, Volkswagen Passat (+29,8%, до 1,05 млн рублей), Nissan Teana (+32%, до 1,22 млн рублей).

В сегменте хэтчбеков лидерство также за Chevrolet Cruze (+26,8%, до 876 тысяч рублей), далее идут Nissan Note (+30,7%, до 1,05 млн рублей) и Hyundai i30 (35,4%, до 1,03 млн рублей).

В исследовании отмечается, что автомобили с высоком маржинальностью продаются в среднем за 34 дня, причём у Джили Атлас в этом случае тоже есть чем похвастаться: это самый быстрореализуемый автомобиль, который уходил за 28 дней. Дольше всех на продаже стоит Nissan Note - до 40 дней.

Ранее "РГ" рассказывала, что россияне при покупке авто с пробегом отдают предпочтение вариантам стоимостью до 1 млн рублей.