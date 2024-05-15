Чем Lada Largus ижевской сборки лучше и хуже тольяттинского

Переезд окончен. Прошлым летом, собрав прощальную партию «Ларгусов» на тольяттинской площадке, отечественный автогигант начал переносить производство популярной модели на завод «Lada Ижевск». Соответственно, бывшая линия B0, где прежде вдобавок делали ныне почившие «Логаны», «Сандеро» и «Иксреи», отдана флагманской «Весте».

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Коротко напомним, что Lada Largus представляет собой перелицованный Renault Logan MCV образца 2006 года, но все права давно принадлежат российской компании. Более того, последний рестайлинг, датированный весной 2022 года, проводился тольяттинскими специалистами самостоятельно.

В ходе обновления модель получила свежее оформление передка, улучшенный салон и 90-сильный двигатель. После ухода компании Renault из России, в Тольятти автомобили делали небольшими партиями, но сейчас стартовало полноценное серийное производство. Как уже было сказано — на другом заводе.

Сборка стала аккуратнее

По одним только фотографиям видно: у ижевских машин очень ровные кузовные зазоры минимальных размеров. Скорее всего, за это стоит благодарить новое штамповое оборудование — в прессовом производстве Ижевска освоено 24 детали, в основном, это лицевые элементы — крыша, двери, крылья, капот и боковины.

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Российских деталей теперь больше

В сварочном цехе смонтировано 13 роботов, хотя изначально станций было лишь восемь, включая машины по зафланцовке панелей и нанесению VIN. Цех окраски роботизирован полностью: здесь освоено 5 основных цветов — это «Ледниковый», «Платина», «Пантера», «Борнео» и «Кориандр».

Если прежде немалая часть деталей приходила из Румынии, Польши и других стран, то теперь компании удалось найти десятки поставщиков внутри страны, то есть достичь «технологического суверенитета». Нелокализованными пока остались лишь мелочи: например, задняя форточка для семиместной версии.

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Цены оказались очень гуманными

Итак, в серию первыми пошли самые популярные варианты — неостеклённые фургоны и пятиместные универсалы. Для обеих версий доступны 90-сильный 8-клапанный и 106-сильный 16-клапанный моторы объёмом 1,6 литра, с которыми стыкуется 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Цены таковы: от 1 660 000 — пятиместный универсал, 1 670 000 — грузовой фургон и 1 700 000 — семиместный универсал (последний выйдет осенью). И это очень интересное предложение! Поэтому вазовцы планируют продать до конца года около 50 тысяч автомобилей семейства.