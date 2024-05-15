Популярный европейский кроссовер снова доступен в России

Один из самых популярных у россиян кроссоверов продаётся в Новосибирске в мультибрендовом автосалоне. Экземпляр 2024 года предлагают привезти под заказ за 2 999 000 рублей, пишет портал «Автоновости дня». Речь идёт о базовой версии кроссовера второго поколения с двигателем 1,6 л мощностью 114 л.с.

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На фотографиях заметно, что кроссовер предлагается в базовой комплектации с литыми колёсными дисками, электроприводом зеркал, противотуманными фарами, кожаной отделкой руля, кондиционером, штатной аудиомагнитолой с небольшим дисплеем.

Дилер не уточняет, из какой страны будет доставлен европейский автомобиль. Сроки доставки тоже не сообщаются, как и то, входит ли в указанную цену оплата утильсбора.

Renault Duster второго поколения официально вышел на российский рынок в феврале 2021 года. Тогда этот кроссовер предложили россиянам в пяти комплектациях с пятью моторами на выбор (от 114-сильного «атмосферника» до турбодизеля и турбомотора 1,3 л), а цены на него на тот момент варьировались от 945 тыс. до 1,46 млн рублей.

Недавно в Европе стартовали продажи ультрадешёвой версии «Дастера». Третья генерация популярного вседорожника сильно отличается от своих предшественников.

Несколько дней назад другой дилер привёз в Россию шестое поколение японского кроссовера Honda CR-V. Автомобили предлагаются как из наличия, так и под заказ. Цены стартуют с отметки 3 442 255 рублей. Однако окончательная стоимость зависит от курса доллара или юаня к рублю на момент оформления сделки.