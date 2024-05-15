Эксперт назвал причину возгорания китайского автомобиля

Автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с Life прокомментировал инцидент с возгоранием китайского кроссовера GAC на трассе М-12. По его словам, те автомобили, которые проходят ускоренные сроки разработки и выпуска, могут иметь скрытые дефекты.

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«Во-вторых, на качестве производства могут сказаться экономия на комплектующих и недостаточное внимание к деталям. Использование дешевых или несоответствующих материалов в критических узлах может привести к их преждевременному выходу из строя», — продолжил Шкуматов.

Кроме того, по его словам, возгорание могло произойти из-за ошибочного или некачественного обслуживания автомобиля в сервисном центре. Он пояснил, что попавшая в происшествие машина не является распространенной в России. Также эксперт не исключил влияния на машину экстремальных условий, таких как перегрев или перепады температур.

О том, что кроссовер загорелся на ходу перед заправкой на трассе М-12, стало известно 14 мая.

По информации Shot, Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

Отмечается, что автомобиль помогли потушить сотрудники АЗС. Передняя часть машины полностью выгорела. Перед поездкой было проведено техобслуживание.

Позднее GAC признал факт возгорания кроссовера. В представительстве компании сообщили, что для установления причин возгорания будет проведена независимая экспертиза.