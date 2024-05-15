Эксперт рассказал, с кем будет конкурировать вернувшаяся Lada Largus

Популярный универсал Lada Largus наконец-то вернулся на конвейер, при этом несмотря на нашествие китайских автомобилей в последние годы он по-прежнему остается вне конкуренции. Впрочем, соперники у "Ларгуса" все-таки есть, среди которых - флагманская Lada Vesta SW.

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Если для возобновления производства собственных моделей Lada после начавшихся весной 2022-го перебоев с поставками комплектующих АвтоВАЗу потребовалось порядка полугода, то универсал Largus, построенный на платформе Renault, вернулся на конвейер только сейчас. Правда, в прошлом году из остатков румынских машинокомплектов была выпущена ограниченная партия автомобилей этой модели, которые дилеры распродавали до недавнего времени.

Теперь же возобновлено массовое производство "Ларгусов", причем за это время оно было перенесено с основной площадки в Тольятти на предприятие "Лада Ижевск". Это необходимо для высвобождения мощностей на АвтоВАЗе для выпуска новых моделей на платформе Lada Vesta в 2024-2026 годах. Так, уже этой осенью планируется поставить на конвейер представительский седан Lada Aura, а в начале 2026-го - новый кроссовер на платформе Vesta.

Всего до конца текущего года в Ижевске планируется выпустить до 50 тысяч Lada Largus, включая электромобиль e-Largus, запуск полномасштабного производства которой намечен на третий квартал 2024-го. Старт продаж семейства Largus будет объявлен в ближайшие недели, рекомендованная розничная цена автомобиля составит от 1 млн 660 тыс. рублей за пассажирскую версию и 1 млн 670 тыс. рублей за коммерческий фургон. Автомобили оснащаются и 8-клапанными, и 16-клапанными двигателями 1,6 л.

Как полагает руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, затраты на перенос и локализацию производства учитываются в средне- и долгосрочных бизнес-кейсах, поэтому прямого влияния на стоимость автомобилей иметь не будут. Ценовое позиционирование "Ларгуса" будет выстраиваться относительно линейки Lada (например, универсала Vesta SW) и предлагаемых на рынке близких по функционалу аналогов.

"На сегодняшний день у универсала Lada Largus нет прямых конкурентов. Если сравнивать его с Vesta SW, то пересечение в целевой аудитории точно будет, но только частичное. "Ларгус" по сравнению с Vesta SW более утилитарен и будет интересен аудитории, отдающей предпочтение объемам и простору в салоне автомобиля. Ввиду большего размера Largus будет по-иному вести себя на дороге, где Vesta SW будет отличаться большей маневренностью", - комментирует Максим Давиденко.

По его оценкам, запуск производства Lada Largus однозначно повлияет на увеличение продаж АвтоВАЗа. При достаточных объемах выпуска и взвешенном ценообразовании универсал и фургон Lada Largus способны занять лидерские позиции в своих сегментах.

В свою очередь, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский рассказал "РГ", что первые автомобили Lada Largus ожидаются в дилерских центрах в июне, это будут фургоны, которые интересны корпоративным клиентам. Сейчас на российском рынке сложно найти конкурента для Largus из официально представленных брендов, автомобиль занимает абсолютно отдельную нишу.

"Под статус конкурентов могут подойти некоторые автомобили, которые близки по идее к Largus. Но они поставляются по параллельному импорту. Это грузопассажирские компактные фургоны некоторых европейских марок - Renault Kangoo, Citroen Berlingo, Fiat Doblo Panorama. В каких-то случаях конкурентами можно назвать и более крупные легкие коммерческие автомобили - Fiat Ducato или Ford Transit. В любом случае, при схожести технических характеристик перечисленных моделей с Largus, они уступают ему в цене в силу высоких затрат на логистику и прямой зависимости от курса рубля. Другие преимущества Largus - это функциональность, грузоподъемность и ремонтопригодность у официальных дилеров, наличие локальной сборки", - резюмирует Александр Шапринский.