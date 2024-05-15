BMW отметила рекорд: 6 миллионов машин сошло с конвейера в Китае

В рамках укрепления своих позиций на китайском рынке, BMW совместно с компанией BMW Brilliance Automotive, основанной в 2003 году, отпраздновала выпуск своего шестимиллионного автомобиля на заводе в Дадонге, Китай. Шестимиллионным автомобилем стал электрический седан BMW i5 в эксклюзивном цвете Frozen Pure Grey, адаптированный к китайским стандартам и имеющий более просторные размеры по сравнению с европейскими моделями, сообщает 32cars.ru.

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За последние 15 месяцев BMW Brilliance Automotive смогла выпустить миллион автомобилей, что свидетельствует о значительном ускорении производства. Это подчеркивает высокий спрос на продукцию BMW в Китае и стремление компании к адаптации своих автомобилей под местные требования.

BMW также активно готовится к следующему этапу развития на китайском рынке с планированием производства автомобилей новой генерации Neue Klasse. В Шеньяне уже ведется строительство нового завода по сборке батарей, с инвестициями в размере около 1,3 миллиарда евро. Первые автомобили Neue Klasse должны выйти на рынок в 2025 году, а с 2026 года начнется их производство на предприятиях BMW Brilliance Automotive.