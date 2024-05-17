АвтоВАЗ устранил главный недостаток подвески Lada Largus

Не секрет, что семейство Lada Largus унаследовало от своего прародителя, универсала Renault Logan MCV, крайне выносливую подвеску. За одним исключением: шаровая опора могла выйти из строя всего через 30-40 тысяч километров. Но сейчас, как стало известно редакции Quto, проблема, наконец, решена.

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Стоит напомнить, что изначальная конструкция передней подвески «Ларгуса» не подразумевала отдельную замену шаровой опоры. В случае выхода из строя этого узла производителем предлагалось заменить рычаг целиком.

При этом сайлент-блоки считаются вполне ресурсными (не говоря уже про сам рычаг): как показала практика, резинометаллические шарниры могут легко пережить не одну замену опоры. Но производитель сделал шаровую несъёмной.

Впрочем, отечественные автомобилисты весьма успешно освоили процедуру замены. А теперь АвтоВАЗ решил доработать проблемный узел. На машинах 2023 года применена более выносливая опора от Lada Vesta.

«Ресурс шаровой опоры теперь составляет 100 тысяч километров, а её замена возможна без замены рычага», — рассказал редакции Quto Олег Груненков, директор по продуктам и программам АО «АВТОВАЗ».

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Кстати, редакция Quto посетила ижевский конвейер, с которого теперь сходит бестселлер российской марки, чтобы выяснить, чем Lada Largus ижевской сборки лучше и хуже тольяттинского аналога.