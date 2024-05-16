Range Rover Velar превращают в гоночный внедорожник для Дакара с V10 от Lamborghini

Некоторые проекты призваны совместить несовместимое, в результате чего часто получается нечто столь необычное, что ты не может оторвать от него взгляд. Так получилось и в этот раз.

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Ребята из MCD1 превращают Range Rover Velar в гоночный прототип для Дакара. Он получил название MCD1 Dakar Prototype и выглядит просто шикарно, хотя ты не перестаёшь задаваться вопросом о том, кому вообще в голову могла прийти столь безумная идея.

Даже сейчас в недостроенном виде MCD1 выглядит шикарно. У внедорожника кастомное шасси с какой-то невероятной подвеской. Так, массивные задние амортизаторы King Kong крепятся к силовой структуре прямо за спинками водителя и пассажира на уровне их плечей! А доступ к ним открывают задние двери. Вряд ли вы когда-либо видели нечто подобное.

Выбор силового агрегата тоже необычный. Это настоящий V10 с двойным турбонаддувом от Lamborghini. Привод — задний.

Так что следим за ним, скоро доделают. Ниже вы можете увидеть рендеры того, как гоночный прототип будет выглядеть, когда его доделают. Стильно, необычно, динамично.