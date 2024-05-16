Рассекречен новый кроссовер Baojun Yunhai. Что о нем известно

Китайские автомобильные производители стремятся к массовому переходу на экологический транспорт. Так, в мае текущего года официально был представлен новый автомобиль Baojun Yunhai, который будет оснащаться как гибридной силовой установкой, так и полностью электрической.

© Baojun Yunhai

Официальный дебют модели Baojun Yunhai запланирован производителем на третий квартал текущего года, но в настоящее время появилось довольно много информации о новинке. Так, стало известно о том, что Baojun Yunhai будет реализовываться на мировом рынке, включая российский.

Кроссовер Baojun Yunhai будет иметь такие габариты как: в длину – 4 541 мм, в ширину – 1 880 мм, в высоту – 1 608 мм, колесная база составит 2 750 мм. Кроссовер будет строиться на адаптивной архитектуре марки Tianyu D, что позволит оснащать автомобили современными системами помощи водителю при вождении, а также LiDAR-датчиками и камерами. Также в оснащение войдут современные функции безопасности.

В движение кроссовер Baojun Yunhai будет приводить 204-сильный электрический мотор или 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат, мощностью 106 лошадиных сил, в сочетании которым будет работать 106-сильный электрический мотор. В обеих комплектациях автомобиль сможет разгоняться до отметки в 170 км/час. Baojun Yunhai будет комплектоваться 17- и 18-дюймовыми колесными дисками.

Напомним, что продажи китайских автомобилей на российском рынке растут на протяжении нескольких лет. Самыми востребованными являются компактные кроссоверы с двигателями внутреннего сгорания. Продажи электромобилей, несмотря на прогнозы экспертов, в настоящее время находятся на довольно низком уровне, при этом набирают популярность транспортные средства с гибридной силовой установкой.