Эксперт озвучил правила самостоятельного выбора контрактного двигателя

Если вы решили приобрести контрактные детали для автомобиля, будьте вдвойне внимательны. Как распознать неисправный движок и коробку, рассказали эксперты "За рулем". Обратите внимание на 10 признаков, касающихся содержания автомобиля.

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Если агрегаты хранится под открытым небом, в двигатель может попасть влага, что приведет к коррозии. А через обрезанные шланги охлаждения коробки передач вода может попасть внутрь. Выбирайте детали, которые лежали хотя бы под навесом.

Герметик в разъемах мотора или коробки должен лежать ровно и иметь "родной" (чаще серый) цвет. В открытых патрубках системы охлаждения не должно быть ржавчины - допустим лишь легкий светлый налет.

Эксперты не советуют выбирать агрегаты с тюнингом (например, фильтрами нулевого сопротивления), также не стоит брать мотор, который раньше работал от газа - его впускной трубопровод просверлен для установки форсунок, что неудобно при монтаже, а выпускные клапаны и их седла скорее всего подгорели.

Если двигатель продается без выпускного коллектора, посмотрите в выпускные окна в головке блока цилиндров. Большое количество маслянистого нагара и белой пыли - повод отказаться от покупки. Также должно насторожить, если агрегат помыли водой (их нужно мыть бензином и кистью), на нем есть следы потеков масла или антифриза.

В отверстии маслозаливной горловины не должно быть приличных отложений масла (осмотрите ее тщательно, подсветив фонариком под углом). На масляном щупе масла может не быть, но не должно быть и следов влаги или густых черных отложений.

В масляном фильтре недопустимы черные сгустки, а в фильтре со сменным картриджем - металлической стружки.

Состояние мотора с турбокомпрессором можно оценить, заглянув в горячую и холодную части и покачав ротор - если есть небольшой радиальный люфт, это нормально, а осевого быть не должно.

Также вы можете купить мотор или коробку через специализированную фирму. Если покупаете онлайн, уточните у продавца условия гарантии. Агрегаты из Японии имеют более высокое качество и сохранность, похуже идут запчасти из ОАЭ, еще хуже - из Беларуси.

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