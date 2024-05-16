Эксперт рассказал, как убрать с автомобиля смолу и почки

Удалять с автомобиля почки и смолу от деревьев нужно определенным способом, чтобы не повредить покрытие. Об этом "Известиям" рассказал совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

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Самый надежный способ - профессиональная очистка на мойках. Здесь помогут избавиться от следов и древесной, и битумной смолы. Нужно лишь не медлить, а отправляться на мойку как можно раньше.

Если вы хотите помыть машину сами, выбирайте специальную автохимию - очиститель древесных смол, который можно найти в автомагазинах. Важно использовать средство правильно.

Эксперт рекомендует до нанесения спецсостава помыть автомобиль в две фазы. Первая - мойка под давлением с бесконтактным шампунем, вторая - мойка с ручным шампунем. Если нанести очиститель на грязный кузов, могут появиться царапины.

После двухфазной мойки очиститель нужно нанести на новую тряпку из микрофибры и приложить к месту загрязнения на 20-30 секунд. После без давления, легкими движениями убрать остатки смолы и почек. Ни в коем случае не используйте грязную тряпку.

Следующий этап - удаление самого средства. Нужно взять еще одну чистую микрофибру, капнуть любой обезжириватель для автомобиля и тщательно протереть. Завершающая процедура - мойка.

Использовать спирт, растительное или моторное масло, растворитель, жидкость для снятия лака или для розжига, керосин не стоит - они могут повредить лакокрасочное покрытие.

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