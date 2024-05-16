Эксперт рассказал, какие китайские кроссоверы с пробегом лучше всего покупать

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков рассказал "Российской газете" о том, какие китайские кроссоверы с пробегом лучше всего покупать.

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"Порекомендовать можно те кроссоверы, которые уже длительный срок официально реализуются на территории Российской Федерации. К ним относятся: Chery, Geely, Exeed и Haval. Кроссоверы этих марок чаще всего встречаются на вторичном рынке среди китайских автомобилей. Потребитель может не переживать о сервисном обслуживании или наличии запасных частей, так как для вышеперечисленных марок они всегда есть.

Сложно выделить отдельную модель автомобиля, так как вопрос доступности очень индивидуален, но у каждой из марок есть более бюджетные линейки автомобилей. Среди них можно рассмотреть Chery и Haval.

Кроме того, достаточно часто на вторичном рынке можно встретить машину, которая находится на гарантии в момент покупки, так как данные производители дают длительную гарантию на свои автомобили. Такая модель будет наиболее выгодной для потребителя", - отметил специалист.

Ранее автоэксперт Егор Васильев назвал самые достойные китайские автомобили в России.