Автоэксперты перечислили, какие машины навсегда снимают с производства

В 2024 году производители проредят свои модельные линейки, исключив из них устаревший модели, не пользующиеся спросом и не соответствующие современной повестке.

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Так, по данным портала "Автовзгляд", автомобильную арену покинут Dodge Challenger, "собрат" Charger, а также Chrysler 300С. Аналогичная участь ожидает Jeep Cherokee и Renegade.

Европейские бренды готовятся навсегда попрощаться с седаном Volkswagen Passat, Arteon, Golf, а также Audi TT и R8. В премиум-сегменте в 2024 году не досчитаемся Mercedes CLS.

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Среди корейских брендов эксперты отметили Kia Rio (его заменили Kia K3) и Kia Stinger, который может переродиться в формате электрокара.