EXEED представляет новый внедорожник TXL

Обновления коснулись интерьера и экстерьера. Автомобиль, получивший новую автоматическую коробку передач, представлен в четырех фиксированных комплектациях: Business, Prestige, Premium и Flagship.

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Бренд EXEED объявил о выходе на рынок нового среднеразмерного внедорожника TXL. Ключевое обновление коснулось интерьера и технологической части, теперь версия с двигателем 2,0 комплектуется исключительно восьмиступенчатой автоматической коробкой передач собственной разработки и производства.

Новый внедорожник сочетает в себе наилучшие ходовые качества – как на дорогах, так и на бездорожье.

Ещё мощнее

Новый TXL, в зависимости от уровня оснащения, комплектуется форсированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 194 л.с. и 275 Н*м) или 2,0 л (197 л.с.) с турбонагнетателем, который обеспечивает исключительную эффективность при крутящем моменте 375 Н*м, достигаемом уже при 1750 оборотах в минуту. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 8,7 секунды.

В числе особенностей мощного «сердца» внедорожника TXL – алюминиевые поршни, два верхних распределительных вала, 16 клапанов, масляный насос с переменной производительностью, прямой впрыск с топливной рампой и топливным насосом высокого давления и высокоэффективным процессом сгорания iHEC, электронно-управляемая турбина, система управления быстрым прогревом с термостатом и водяным насосом переменной производительности.

Технология TGDI с использованием двойной системы изменения фаз газораспределения (DVVT), сниженной собственной массой и уровнем вибраций и шума, низким расходом топлива, высоким уровнем мощности и крутящего момента позволила компании первой в КНР выполнить требования национального экологического стандарта China VI.

Двигатель объемом 1,6 л комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа в сочетании с полным приводом.

На все без исключения комплектации с двигателем объемом 2,0 л устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач собственного производства – 8AT Fuzhen. Она обеспечивает уверенный разгон до 100 км\ч за 8,7 секунды. Агрегат изготавливается на собственном заводе в Китае мощностью 300 000 единиц в год. Для новой коробки передач привлечены ведущие поставщики деталей запчастей Valeo, Continental и другие. Максимальный крутящий момент – 400 Н*м. Новая автоматическая коробка передач испытана на более чем 200 автомобилях с суммарным пробегом более 4 млн километров по пересеченной местности.

Изысканный стиль

Спортивный характер внедорожника подчеркнут дизайнерскими решениями, такими как красные тормозные суппорты, 20” диски нового дизайна в версии Flagship и обновленная решетка радиатора. Полностью переработанный интерьер включает в себя новые сидения, приборную панель, дверные карты и, конечно, собственную аудио систему LION MELODY c 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.

В новом TXL установлен сдвоенный экран (два экрана диагональю 12.3” каждый) изогнутой формы и толщиной всего 15 мм. За быстродействие бортовых систем отвечает восьмиядерный центральный процессор SNAPDRAGON, способный обрабатывать до 8 трлн операций в секунду. Новый фирменный мультируль с современной технологией «нажатия и касания» – специальным двойным режимом для предотвращения случайного нажатия.

В комплектации FLAGSHIP для водителя доступны все ассистенты вождения ADAS, и впервые для данной модели автомобили комплектуются проекционным дисплеем, на который выводится информация о скорости, запасе хода и навигации.

Рычаг переключения АКП переместился с центрального тоннеля на рулевую колонку и обеспечил больше свободного пространства для водителя и пассажира. В нише под приборной панелью появилось место для охлаждаемой беспроводной зарядки на 50 Вт, а кнопки памяти и регулировки сидений теперь установлены на дверные панели.

Премиальный комфорт в салоне обеспечивают в том числе и сидения – водительское кресло оборудовано 8 электрорегулировками с памятью положений и четырьмя положениями поясничного подпора, обогревом, вентиляцией и массажем, а также двумя встроенными в подголовник динамиками. Для переднего пассажира доступно сиденье повышенной комфортности с 6 электрорегулировками и электрорегулируемой опорой для ног. Двухзонный климат-контроль в новом EXEED TXL комплектуется системой ароматизации воздуха с тремя видами ароматов и пятью режимами интенсивности ароматизации.

Новый TXL уже в наличии у официального дилера EXEED Центр Нижегородец Краснознаменск.

Адрес: Московская область, Краснознаменск, Берёзовая аллея, 1, корп. 6 (24 км от МКАД по Минскому шоссе).

Консультация: + 7 (499) 112-11-63

Подробности на нашем сайте: https://krasnoznamensk-exeed.ru/

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