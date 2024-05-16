Россиянам дали советы по подготовке авто к поездке на дачу

Перед стартом летнего дачного сезона в первую очередь необходимо пройти плановое техобслуживание автомобиля. Советы россиянам на этот счет дал руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров, его слова приводят «Известия».

По словам эксперта, во время техобслуживания перед поездкой на дачу следует в том числе осмотреть детали подвески и рулевого управления, проверку уровня масла в двигателе и состояния приборов освещения — особенно ламп ближнего и дальнего света, указателей поворота и стоп-сигналов. «Отдельное внимание обратите на тормозную систему: убедитесь в отсутствии подтеков жидкости, при необходимости — замените колодки. Оцените состояние карданного вала и (или) приводов на колеса, чтобы вращение было плавным, без "закусываний". Если привод выйдет из строя, в лучшем случае машина не сможет тронуться с места, в худшем — возникнет аварийная ситуация», — предупредил Буров.

Во избежание перегрева двигателя специалист порекомендовал проверить уровень антифриза в радиаторе: в случае, если показатель совпадает с меткой на горловине или ненамного ее выше, количество охлаждающей жидкости является нормальным, в противном случае антифриз нужно долить. Эксперт также призвал обратить внимание на состояние резины, поскольку проколы колес входят в число наиболее распространенных причин выхода машины из строя на даче. Он посоветовал автомобилистам слегка спустить давление в шинах на 0,1-0,3 атмосферы, чтобы сделать колеса чуть мягче и тем самым снизить риск их повреждения при проезде через участки с острыми камнями.

Еще один важный пункт перед поездкой на дачу — проверить состояние розетки прикуривателя, так как в загородных условиях особенно важно, чтобы подключение авто к бортовой сети компрессора, зарядных устройств, планшета, навигатора, видеорегистратора и других электроприборов работало бесперебойно. Помимо этого, автовладельцам стоит внимательнее следить за состоянием воздушных, салонных фильтров, пыльников и других эластичных элементов, так как на дачных дорогах может быть много пыли, веток и мелких камней, и при необходимости производить их замену, а также несколько раз в сезон проверять износ диска сцепления и состояние смазочных жидкостей, ресурс которых будет вырабатываться быстрее из-за пробуксовок на проселочных дорогах.

Ранее в этот же день водителям назвали способы отмыть машину от почек и смолы.