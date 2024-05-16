Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к поездкам на дачу

Одни из самых частых проблем во время загородных поездок — проколы шин, перегрев двигателя и механические повреждения. Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров рассказал, что нужно обязательно проверить и заменить перед стартом летнего дачного сезона. В первую очередь стоит провести плановое техобслуживание.

Перед сезоном нужно осмотреть детали подвески и рулевого управления, проверить уровень масла в двигателе и состояния приборов освещения, особенно ламп ближнего и дальнего света, указателей поворота и стоп-сигналов.

Отдельное внимание стоит уделить тормозной системе, убедиться в отсутствии подтёков жидкости, при необходимости — заменить колодки. Также нужно оценить состояние карданного вала и приводов на колёса, чтобы вращение было плавным, без «закусываний».

Чтобы избежать перегрева двигателя, эксперт посоветовал проверить уровень антифриза в радиаторе. Если показатель совпадает с меткой на горловине или же ненамного её выше, то количество охлаждающей жидкости соответствует норме.

Перед поездкой на дачу специалист посоветовал немного спустить давление в шинах — на 0,1–0,3 атм. Это сделает колесо немного мягче, а значит — минимизирует риск повреждения колеса при проезде через участки с острыми камнями.

Кроме того, следует проверить состояние розетки прикуривателя — в загородных условиях особенно важно, чтобы подключение автомобиля к бортовой сети компрессора, зарядных устройств, планшета, навигатора, видеорегистратора и других электроприборов происходило без сбоев.

Буров напомнил, что запыленность дорог в загородных условиях выше, чем в черте города, поэтому нужно следить за состоянием воздушных и салонных фильтров. Летом эти комплектующие необходимо менять чаще, чем зимой.

Кроме того, по словам эксперта, важно учитывать, что на дачных дорогах машина регулярно встречает ветки, цепляющие днище, а из-под колес вылетают мелкие камни. Поэтому важно следить за состоянием пыльников и других эластичных элементов подвески на предмет повреждений.