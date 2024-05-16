Из обычного «Газона» сделали автодом за 13 000 000 рублей

В почти бесконечном списке опций есть системы хранения, оружейный шкаф, дровяная печь, накрышный багажник и комплект спутникового интернета. Впрочем, и в базовой версии машина укомплектована весьма богатым набором оборудования.

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Как сообщает издание Carexpo, фургон подходит для круглогодичной эксплуатации. В жилом модуле есть автономные системы водоснабжения, вентиляции, отопления и кондиционирования. Системы могут работать либо от двигателя автомобиля, либо от штатного генератора.

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В санузле имеются душевая кабина, сушильный шкаф и биотуалет. Что касается жилого отсека, то здесь организованы двухуровневые спальные места, плюс имеются раскладной стол и кухонная зона. Последняя — с мойкой, варочной панелью, вытяжкой и холодильником.

Между тем, эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автодома. Оказалось, что россияне активно интересуются покупкой подержанных прицепов-дач.