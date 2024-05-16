Эксперты провели анализ важности комплектаций авто для россиян

Эксперты "Авито Авто" рассказали "Российской газете", что 45% респондентов исследования сообщили, что при выборе автомобиля обращают внимание на опции, за которые нужно доплачивать сверх базовой комплектации, 48% опрошенных заявили, что именно этот фактор влияет на решение о покупке, а вот для 7% комплектация оказалась неважна.

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Также был проведен анализ важности комплектации при покупке авто по возрасту: о том, что оснащение повлияло на выбор транспортного средства, заявили 54% респондентов в возрасте 25-34 лет и по 52% - в возрасте 18-24 и 35-44 года. Участники возрастной категории старше 65 лет обращают на это внимание меньше, показатель составил всего 33%.

Половина автомобилистов, опрошенных экспертами сервиса, удовлетворена выбранной комплектацией, но не отказалась бы от допопций. Доля тех, кого комплектация полностью устраивает, довольно большая: 41%. Оставшиеся 9% пришлись на тех, кого комплектация не устраивает. Отмечается, что максимальная доля неудовлетворенных комплектацией оказалась среди людей в возрасте 25-34 года: она составила 12%.

Опрос также показал, сколько автовладельцев готовы заплатить за дополнительные опции, но не более 10% от стоимости авто в базовой версии: 39%. В пределах 10-15% сверх базы готовы потратить 26% опрошенных, еще 12% респондентов проголосовали за доплату 15-20%.

Если говорить о возрасте, то меньше всего тех, кто не готов платить за опции, оказалось среди молодежи до 24 лет, а автомобилисты категории 55+ оказались самыми экономными - среди них не готовы доплачивать 32%.