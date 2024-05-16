Идеальный слипер: ржавый фургон Citroen 2CV с двигателем от мотоцикла BMW

Этот фургон Citroën 2CV 1969 года снаружи может выглядеть как потертый оригинальный образец, но внутри он скрывает двигатель BMW, который выдает в четыре раза больше мощности, чем оригинальный двигатель Citroën H2 объемом 602 куб.см.

Двигатель BMW, о котором идет речь, взят от мотоцикла BMW R1100RT. Этот оппозитный силовой агрегат рабочим объемом 1085 куб.см, развивает мощность 90 л.с. и 70 Нм крутящего момента. Такой свап преобразил старенький Citroën, сделав его намного быстрее стандартного.

Проект начался с приобретения нового шасси, которое затем было модифицировано для установки двигателя от мотоцикла спереди. Стальной кузов был снят и отправлен в компанию Citwins, специализирующуюся на реставрации 2CV, где он получил ряд новых кузовных элементов. Затем все эти новые панели были состарены, чтобы сохранить патину остальной части автомобиля.

Далее для нового двигателя была установлена ​​система масляного охлаждения, модернизированные топливные насосы, сделанные на заказ крепления корпуса дроссельной заслонки, изготовленные на заказ коллекторы и выхлопная система из нержавеющей стали.

Чтобы лучше справляться со значительно увеличенной выходной мощностью, 2CV получил новые амортизаторы, подшипники, а также усиленные пружины. Затем была переделана рулевая рейка, тормоза получили колодки гоночного типа, а 4-ступенчатая коробка передач была модифицирована.

Готовый автомобиль теперь, несомненно, является одним из самых быстрых Citroën 2CV Fourgonnette в мире. Благодаря сохраненной патине он выглядит оригинально, а это значит, что он многих удивит своими характеристиками: 90 л.с. — это более чем достаточно для автомобиля весом 600 кг.

Citroën 2CV Fourgonnette Van был одной из основных «рабочих лошадок» французской торговли с момента его выпуска в 1951 году и на протяжении нескольких десятилетий, пока не появились более современные модели.

Он был построен на шасси 2CV, но имел закрытый грузовой отсек в задней части с гофрированными или частично гофрированными бортами. Одна из версий фургона, названная The Weekender, имела съемное заднее сиденье и боковые окна, что позволяло фермерам и торговцам переоборудовать фургон для семейных перевозок по выходным.