В Москве мотоциклисты стали реже попадать в ДТП

В столичном управлении Госавтоинспекции сообщили о снижении количества аварий с участием мотоциклистов. В период с января по апрель на территории мегаполиса произошло 73 ДТП с двухколёсной техники — это на 7,6% меньше, чем в прошлом году.

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В ведомстве отметили, что в этих происшествиях погибли 3 человека, ещё 78 получили травмы — это на 40% и 2,5% меньше прошлогодних итогов соответственно.

Гаишники подчеркнули, что для обеспечения собственной безопасности водителям мотоциклов рекомендуется быть предельно внимательными на дороге и не нарушать нормы дорожной безопасности, в том числе соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

В мае сообщалось, что на территории Москвы установлено более 1,7 тысячи новых дорожных камер. В столичном департаменте транспорта сообщили, что с начала 2024 года на дорогах мегаполиса было установлено 1 716 комплексов фиксации нарушений ПДД мотоциклистами. Чаще всего их устанавливают в очагах аварийности и там, две водители двухколёсного транспорта нарушают дорожные правила.

Тем временем в России перестали оформлять ОСАГО на мотоциклы. Согласно статистике Банка России, «автогражданку» на свой транспорт в 2023 году купил только каждый шестой байкер — это самый низкий показатель за последние пять лет. Наиболее законопослушные водители живут в столичном регионе и Санкт-Петербурге, но даже здесь многие попросту отказываются от страховки из-за проблем с её оформлением.