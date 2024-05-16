Алексей Попов: немецкие машины переоценены, они такие же, как АвтоВАЗ, по качеству

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился своим мнением о китайских автомобилях и заявил, что компании из КНР добились большого прогресса в последние годы.

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При этом Попов добавил, что машины марки Porsche переоценены и по качеству сравнимы с автомобилями АвтоВАЗа.