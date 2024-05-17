В России появились «чистокровные» хэтчбеки Kia Morning

Тем, кто захочет обзавестись новинкой, придётся выложить солидную сумму — хорошо оснащённый вариант 2024 года выпуска сейчас предлагается на популярных классифайдах минимум за 2 800 000 рублей. А вот дорестайлинговый хетчбэк обойдётся заметно дешевле — в 1 700 000.

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Как сообщает портал «АвтоВзгляд», субкомпактные хетчбэки гонят через Киргизию. В России такие автомобили можно найти по цене около 1 500 000 рублей. Правда, с 1 апреля таможенные пошлины стали выше, так что автомобили, ввезённые после этой даты, обойдутся покупателю дороже.

Добавим, что Kia Morning для азиатского рынка комплектуется 3-цилиндровым атмосферным бензиновым моторчиком объёмом один литр. Этот двигатель выдает скромные 76 л.с. Притом невысокая мощность не помешала инженерам пристыковать классический 4-диапазонный «автомат».

В оснащение топовых версий входят светодиодные фары, цифровая панель приборов, продвинутая медиасистема, вентилируемые кресла, а также огромный перечень электронных ассистентов водителя. Впрочем, в продаже можно найти и более скромные варианты.

И продолжая тему корейских автомобилей. В Казахстане новый Hyundai теперь можно купить за 1 800 000 ₽. С недавнего времени столько стоит пятидверка Bayon местной сборки.