Какие запчасти имеет смысл покупать на разборке

Резкий рост цен на автомобильные запчасти и расходные материалы вынудил многих автовладельцев пересмотреть манеру содержания автомобиля: к официальному дилеру уже не поедешь, да и просто оригинальные детали и агрегаты себе не позволишь. Дорого. Но ремонтировать-то всё равно приходится, а с годами потребности любой машины лишь растут. Причём, в геометрической прогрессии. Поиски путей-дорожек к вожделенной экономии однажды обязательно приведут на авторазборку, где оригинальные «почти беспробежные» запчасти можно купить намного дешевле магазина. Можно, но не всегда нужно: о запчастях с разборов без прикрас и на собственном, зачастую горьком опыте - на Quto.

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Белорусский рынок «Малиновка», мекка любителей европейского разбора и последнее, пожалуй, место, где сложную запчасть на редкую машину можно найти за вменяемую цену, учит недоброму: даже тормозные диски можно покупать подержанными. Здесь запросто продадут даже лампочку с двадцатилетней машины, а так же без проблем найдут нужный болт или другой крепёж: только плати. Желательно, в крепкой американской валюте. Неопытный водитель, увидев такое разнообразие и прикинув ценообразование, может и польстится: недорого, «ещё походит». Увы, это миф, за который после придется заплатить. Но не всё так уж плохо.

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Авторазборка – идеальное место для покупки абсолютного большинства кузовных элементов. Стоит один раз побывать в кузовном цеху, чтобы осознать: корейские и, тем более, китайские элементы никогда не встают идеально. Их надо подгонять, подтягивать, подбивать и далее по списку, так что идеальных зазоров добиться не выйдет. То ли дело железо с разбора: зачистил, обработал да поставил – никаких вопросов. Впрочем, пара исключений всё же есть.

Во-первых, на разборках в трёх случаях их четырёх – машины с других рынков. Зачастую – праворульные: из Британии и Японии. У них иные комплектации, но самое важное – оптика и, внимание, зеркала заднего вида не подходят для эксплуатации в нашем правостороннем движении. Фары светят наоборот, а настроить зеркало, как учили в автошколе, не выйдет. И чтобы не рассказывали торговцы, вероятность оказаться с неактуальной деталью крайне высока. Так что зеркальный элемент и декоративная крышка – уместная покупка, а вот сам элемент в сборе вместе с кронштейном – нет.

Во-вторых, на разных рынках были разные «оперения»: бамперы, крылья и так далее. Где-то производитель ограничивался лишней дыркой под поворотник или декоративной накладкой, а иногда и штамповал совсем другую, неподходящую нашим машинам деталь. В итоге может получиться, что для установки бампера придется поменять и фары, и крылья. Рамка радиаторов, она же «телевизор», она же «передняя панель» - аналогично. Примеряйте на месте – уточняйте заранее, что называется.

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Генератор, стартер, дроссель и прочие крупные узлы - актуальная покупка именно на разборке. У них огромный заложенный ресурс, который зачастую разобранная машина не выходила. Так что брать можно смело, но внимательно: четко сверяйте артикулы, заранее собрав информацию на форумах и специализированных сайтах. Тот же генератор может выглядеть совершенно идентично, но при этом выдавать совершенно иные показатели. Спросить у знатоков не стыдно, стыдно – не спросить.

Про мотор и коробку передач стоит сказать отдельно: это сложные, дорогие и достаточно проблемные в локальной диагностике агрегаты. Проще говоря, убедиться в их исправности на месте практически невозможно: прибывший из Японии ДВС, визуально практически новый, с идеальными распредвалами, которые с гордостью покажет продавец, скинув крышку, может быть ржавым внутри. АКП, которую «вчера» сняли с машины, запросто могла проваляться на складе годами, поэтому фрикционные диски размякли в моторном масле и развалились. Узел все равно придётся перебирать.

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Вся подвеска – это расходник, кроме, пожалуй что, поворотных кулаков: их можно и нужно покупать именно на разборе, причем сразу же менять ступичные подшипники. Хороший крепкий бензобак – найдется, а вот его горловина или, например, картер двигателя – редкость. Лобовое стекло приобретать здесь бессмысленно, оно обязательно треснет при транспортировке, а вот боковые или, например, заднее с подогревом – запросто.

Декоративные элементы и салонный пластик – тоже вариант, а уж про набор такого важного и редкого крепежа – и говорить нечего. Только на разборке его, зачастую, и можно найти. Руль, подушки безопасности, различные электронные блоки управления, салон, как сами кресла, так и различный пластик, колесные диски, различные датчики, которые можно легко установить и проверить на месте, выгоднее и разумнее приобрести именно здесь, на авторазборе, потому что в других местах они будут стоить чудовищно дорого. Кому не верится, добро пожаловать в мир японских автомобилей, где оригинальный новый бензонасос запросто можно купить за 1/6 стоимости машины, а дроссель – за 1/3. А вот свечи, фильтры, тормозные диски и колодки, и прочие расходники лучше, конечно, покупать пусть неоригинальными, но новыми.

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Автомобильная разборка – грамотное и проверенное решение, если подойти к вопросу с головой. Бездумно скупать всё подряд, надеяться только на «вторсырье» и ремонтировать машину исключительно на подержанных запчастях не стоит, но выбрать некоторые элементы отсюда – вполне оправданно. Не от хорошей жизни, конечно, едут в гаражи и склады, расположенные в спальных районах или вообще за городом, но иногда альтернативы просто не существует.