Какие кабриолеты можно купить за 300-500 тысяч рублей

Самый дорогой кабриолет, который сейчас можно купить на территории России, — редчайший Rolls Royce Phantom Zenith, за который продавец просит 155 000 000 рублей. Впрочем, как сообщает журнал 110km.ru, обзавестись открытой машиной, можно имея и очень скромную сумму.

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Разбитое стекло, перекошенный капот и сильно помятый кузов... Нужно быть сильным фанатом кабриостиля, чтобы приобрести этот Mercedes-Benz SLK 230 1998 года выпуска за 500 000 рублей. В списке плюсов — 193-сильный мотор, автоматическая коробка и рабочий механизм складывания крыши.

Opel Astra 1994 года со складным мягким верхом будет старее, но выглядит ощутимо лучше. Цена сопоставима — 450 000. Но по характеристикам этот вариант сильно скромнее предыдущего: у него лись 71 сила, а коробка передач — механическая. Заявленный пробег составляет 300 000 километров.

Наконец, открытый Nissan 100NX 1992 года стоит 300 000 рублей, но отличается вполне достойным для своего возраста состоянием. Он оснащён крышей типа тарга, 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и простой «механикой». Пробег, как уверяет продавец, составляет 260 тысяч километров.