Страховщики выяснили, какие знаки зодиака чаще попадают в ДТП

Водолеи и козероги - самые опасные водители, об этом "Российской газете" рассказали аналитики Страхового Дома ВСК. Так, в общей структуре аварийности с корпоративным транспортом (в том числе такси и каршерингом), 66% аварий происходит по вине козерогов и 31% по вине водолеев. Среди автомобилистов-физических лиц статистика схожая.

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В топ-5 наиболее опасных водителей (физлиц) на российских дорогах вошли:

1. Козероги (10%)

2. Раки (9%)

3. Львы (8,7%)

4. Тельцы (8,6%)

5. Водолеи (8,5%)

Наиболее аккуратными автомобилистами являются скорпионы (7,2%) и стрельцы (7,5%).

По воскресеньям и понедельникам стоит отказаться от управления авто ракам, во вторник, среду и пятницу чаще всего виновниками ДТП становятся козероги, в четверг - львы, а в субботу рыбы.

Если брать в расчет наиболее востребованные в России марки, за руль Lada лучше не садиться (в порядке убывания частоты ДТП) тельцам, рыбам и ракам. От покупки автомобилей Hyundai стоит отказаться рыбам и близнецам, от Kia - тельцам и весам, от Renault - рыбам и весам, Toyota - водолеям.

Наиболее аварийным водителям - козерогам - лучше пересесть на Skoda (не более 0,3% ДТП среди представителей этого знака зодиака). Для раков оптимальные автомобили - Ford и Volkswagen, для львов - Mazda, для тельцов - Hondа, а водолеев - Volkswagen.