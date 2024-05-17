Страховщики выяснили, какие знаки зодиака чаще попадают в ДТП
Водолеи и козероги - самые опасные водители, об этом "Российской газете" рассказали аналитики Страхового Дома ВСК. Так, в общей структуре аварийности с корпоративным транспортом (в том числе такси и каршерингом), 66% аварий происходит по вине козерогов и 31% по вине водолеев. Среди автомобилистов-физических лиц статистика схожая.
В топ-5 наиболее опасных водителей (физлиц) на российских дорогах вошли:
1. Козероги (10%)
2. Раки (9%)
3. Львы (8,7%)
4. Тельцы (8,6%)
5. Водолеи (8,5%)
Наиболее аккуратными автомобилистами являются скорпионы (7,2%) и стрельцы (7,5%).
По воскресеньям и понедельникам стоит отказаться от управления авто ракам, во вторник, среду и пятницу чаще всего виновниками ДТП становятся козероги, в четверг - львы, а в субботу рыбы.
Если брать в расчет наиболее востребованные в России марки, за руль Lada лучше не садиться (в порядке убывания частоты ДТП) тельцам, рыбам и ракам. От покупки автомобилей Hyundai стоит отказаться рыбам и близнецам, от Kia - тельцам и весам, от Renault - рыбам и весам, Toyota - водолеям.
Наиболее аварийным водителям - козерогам - лучше пересесть на Skoda (не более 0,3% ДТП среди представителей этого знака зодиака). Для раков оптимальные автомобили - Ford и Volkswagen, для львов - Mazda, для тельцов - Hondа, а водолеев - Volkswagen.