Главное — не бояться. Знакомимся с ближайшим будущим Exeed

Чтобы избавиться от многих вопросов по поводу китайских машин, стоит хоть раз съездить в Поднебесную лично. Думаете, там живут этакие люди-пчелы, которые совершили экономическое чудо благодаря организованности и трудолюбию? Вот и я так думал. Но главный секрет китайцев заключается в другом: они вообще не боятся облажаться. И этим невероятно сильны.

© Motor.ru

Нет, они ни в коем случае не разгильдяи: всерьез хотят делать хорошо, готовятся, стараются. И зачастую добиваются успеха. А если не добиваются — так и Цинь с ним! Никакой лишней рефлексии и переживаний о репутации, просто переворачивают страницу и идут дальше. Вот вам живой пример. В дни Пекинского автосалона концерн Chery запланировал большую пресс-конференцию для мировых медиа. С отдельно прописанным строгим дресс-кодом и специально заготовленными вопросами — которые нам, журналистам, предлагалось задавать топ-менеджерам как бы по собственной инициативе.

В назначенный день и час непривычно нарядная публика теребит галстуки в холле гостиницы, на парковке уже ждут автобусы, готовые переместить всех на масштабное и, по сути, самое важное мероприятие всей поездки — как вдруг оно отменяется. Полностью, окончательно и в последний момент. Что это было, никто так и не понял, но эмоции незабываемые.

© Михаил Конончук

Или вот технический специалист Exeed на сносном английском — что редкость — рассказывает о гибридной версии кроссовера RX, которая скоро должна появиться в России. Слова понятные, а суть никак не складывается: озвученные параметры силовой установки вообще не похожи на информацию из пресс-релиза! В итоге китаец достает телефон, открывает табличку с характеристиками — и мы коллективно объясняем ему, что там на самом деле написано…

Написано, кстати, интересное. Если сейчас под капотом RX обретается двухлитровый турбомотор на 249 лошадиных сил, то гибридная модификация обещает целых 605! Складываются они из переднего и заднего электромоторов общей мощностью 462 л.с., а также ДВС на 1,5 литра, развивающего 156 сил. Да, при прямом подсчете получается не 605, а 618 — но тут уже непонятно, закралась ли в данные очередная ошибка, или же совокупная мощность слегка ограничена, как у многих подобных автомобилей.

© Михаил Конончук

Зато достоверно известно, что организована силовая установка по тому же принципу, что у гибридных Chery Tiggo, о которых рассказывал Дмитрий Ласьков: бензиновый мотор может как просто вырабатывать электричество, так и подключаться к колесам через хитровыдуманную трехступенчатую трансмиссию 3DHT, дабы помочь разгону. Официальных данных о динамике пока нет, но слухи, пророчащие около пяти секунд до сотни, кажутся правдоподобными: в конце концов, тут сумасшедшие 915 Нм тяги — вполне достаточно, чтобы посрамить многие спорткары.

© Михаил Конончук

Как едет это чудо? Увы, с вердиктом придется подождать, ведь на тестовый отрезок длиной целых 400 метров китайцы выкатили другую версию — переднеприводную. Её поставки в наши широты не планируются, да и ладно: она, прямо скажем, не особо впечатлила. Вроде бы тут 224 электрические силы плюс те же 156 бензиновых, то есть вполне серьезный заряд — но даже в спортивном режиме ДВС не спешит помогать разгону, и RX просто набирает скорость. Примерно за те восемь секунд до сотни, что гласят неофициальные сведения.

© Михаил Конончук

Правда, и стоит он по-божески — на 10 тысяч юаней (или 130 тысяч рублей по нынешнему курсу) дороже базового бензинового RX. А вот за 600-сильную версию даже в Поднебесной попросят на 50 тысяч юаней больше: в рублях это 650 тысяч, которые по пути в Россию можно смело умножать на два — и прибавлять к пяти с лишним миллионам нынешней базовой цены. Иными словами, игрушка получается недешевая, но если правда едет — почему нет?

© Михаил Конончук

Кто точно едет и столь же точно доберется до наших дилеров в ближайшие месяцы, так это электроседан Exeed Exlantix ES с полным приводом и суммарной мощностью 480 лошадиных сил. Быстрая штука! Стоит чуть сильнее нажать акселератор — и безоговорочно веришь в разгон до сотни за 3,8 секунды. ES прыгает вперед так, что едва не сносит конусы, которыми размечен еще один бесконечный тестовый маршрутище!

Но исполнять змейку на Экслантиксе не слишком интересно: подвеска с пневмоопорами и адаптивными амортизаторами явно заточена на комфорт и позволяет тяжелой машине довольно глубоко крениться, да и руль не балует живостью откликов. Впрочем, это не просчет, а сознательно выбранная идеология — ES будет конкурировать скорее с Voyah Passion, чем с Porsche Taycan.

© Exeed

© Exeed

Хотя если смотреть на технику, то Exlantix ближе именно к «немцу» — как минимум, 800-вольтовой бортовой электросистемой, которая позволяет всего за полчаса зарядить батарею емкостью 82 кВт·ч с 30 до 80 процентов. Паспортный запас хода по лояльному китайскому циклу CLTC составляет 650 километров — то есть реально можно рассчитывать где-то на четыре сотни. Хотя в Китае доступна и ультрадальнобойная версия: задний привод, 312 сил, 97,7 кВт·ч и 905 километров. Нам же важнее, что для России китайский разъем GB/T заменят на более популярный CCS2, то есть мороки с зарядкой должно быть поменьше.

© Михаил Конончук

© Михаил Конончук

© Михаил Конончук

Дешево точно не будет: в Китае топовый полноприводный ES стоит под 50 тысяч долларов, то есть российский ценник будет стремиться к восьми с лишним миллионам рублей — опять же, как у Passion. При этом Exlantix заметно короче — 4945 мм против 5088 — но идентичен Voyah по колесной базе в три метра ровно. По дизайну оба зализанных седана тоже близки, хотя ES все-таки изящнее и (аэро)динамичнее: коэффициент лобового сопротивления тут составляет 0,205 — это на две сотых лучше, чем у Passion.

© Михаил Конончук

Старательнее поработал и департамент гаджетологии — у Экслантикса есть электропривод всех дверей, лидарный квазиавтопилот и матричные панели в переднем бампере, которые умеют выводить всякие эмодзи подобно смелым, но провальным космолетам от HiPhi. А вот интерьер ближе к Zeekr или Tesla — в том смысле, что на центральный дисплей завязаны абсолютно все функции, а регулировка зеркал и рулевой колонки осуществляется барабанчиками на спицах.

© Михаил Конончук

© Михаил Конончук

© Михаил Конончук

© Михаил Конончук

Минималистичные рычажки стеклоподъемников мы уже видели на тех же Зикрах, панорамную крышу без задней перекладины — опять же, на Тесле, и в целом про салон EX сказать особо нечего: по современным меркам он уже не удивляет. Качественно, технологично, просторно, обычно. А вот русифицированная мультимедийка, которая попалась на одном из экземпляров — это, несомненно, хороший знак.

© Exeed

Особенности китайской организации не позволили оценить еще одну модель Exlantix — кроссовер ET. Представляете, нам нужно было выбрать, на чем поездить 30 секунд — на нем или на гибридном RX. Выбор пал на машину, которая быстрее окажется в России, хотя и ET в обозримом будущем обещают привезти. Построен он на той же электроплатформе E0X, что и Exlantix ES, но максимальная мощность составляет уже 562 л.с., а кроме того обещана последовательно-гибридная версия с общим запасом хода под 1500 километров. Да и салон оформлен уже с большей фантазией — но разговор об этом конкуренте Voyah Free отложим до сколько-нибудь детального знакомства.

© Андрей Моторов

© Андрей Моторов

Заодно удалось одним глазком взглянуть на рестайлинговые Exeed VX и TXL — точнее, на их поисковые макеты. Судя по ним, большой VX практически не изменится спереди и изнутри, но приобретет совершенно другую заднюю часть: брутальную, граненую, напоминающую смесь GAC GS8 и Cadillac Escalade. А вот TXL преобразится полностью — кузов тот же, но линии станут намного плавнее, а вертикальные планки задней светотехники будут выполнены в духе Lynk&Co 09, хотя форма самих фонарей другая.

Даже приблизительные сроки дебюта этих моделей неизвестны, но можно предположить, что он должен состояться в течение года. Потому что уже через полтора китайцы обещают выкатить серийную версию минивэна E08 — и даже они сами пока не знают, как он будет выглядеть! Да-да, вы всё правильно поняли: традиционные производители на этом этапе обычно уже тестируют прототипы в родных кузовах под камуфляжем, а шеф-дизайнер проекта E08 показывает нам рендеры с возможным обликом — мол, думаем, размышляем. И речь не о мелком декоре: в корне отличаются форма передней части, архитектура салона, размеры сдвижных дверей, от которых напрямую зависит силовая структура…

© Exeed

Но знаете что? Они ведь реально построят этот минивэн — и, скорее всего, даже успеют в срок. Возможно, что-то получится компромиссным, что-то и вовсе неудачным, и мы снова будем восклицать: «Ну как же так, ну почему нельзя было сделать нормально?». Но возможно, что E08 окажется действительно классным и заслужит всеобщую похвалу: «Вот, научились китайцы!». И это чистая правда — они учатся, причем очень быстро. С той скоростью, которая достигается только на собственных ошибках, если вообще не боишься их совершать.