Попал в яму и повредил колесо. Эксперт объяснил, как получить компенсацию

В весенне-летние месяцы передвигаться по российским дорогам нужно особенно аккуратно. Во-первых, как только становится тепло и сходит снег, дороги "расцветают" ямами и выбоинами. Во-вторых, уже в начале лета стартует активный ремонтный сезон, когда вырезаются пласты асфальта, появляются глубокие ступеньки с острыми краями.

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Собственник и руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Слепышев рассказал "Российской газете", что проверить в автомобиле, если заехал в большую яму, а также поведал, можно ли получить компенсацию за повреждения, которые получила ваша машина.

"В первую очередь необходимо припарковаться у обочины и осмотреть транспортное средство. Некоторые повреждения будут заметны и при внешнем поверхностном осмотре.

Часто при наезде на яму случаются проблемы с колесами: порезы шин, грыжи, трещины и деформации дисков и т.д. Поэтому именно с колес и начните осмотр. Обратите внимание не спускает ли какое-то колесо, проверьте все диски на повреждения. Если дефекты обнаружены - обязательно ставьте запаску. Кроме того, при осмотре можно заметить неестественный выверт колеса при поставленном ровно руле.

Далее - заглядываем под капот автомобиля. Важно убедиться, что нет заметной течи на какой-либо детали, а также под машиной. При некоторых повреждениях после попадания в яму могут загореться сигнальные лампы на панели приборов. Каждая сообщает о неисправности в конкретном узле. Обратите внимание на эти сигналы.

Если внешних повреждений не обнаружено и панель приборов не сообщает о критичных проблемах, то можно аккуратно доехать до ближайшей СТО. Здесь рекомендую пройти полную диагностику. Чаще всего при наезде на яму или дорожное препятствие страдают детали рулевого управления, а также элементы ходовой части. Очень многие проблемы невозможно определить при самостоятельном осмотре, нужна помощь профессионалов и спецоборудование. Важно убедиться в исправности транспортного средства и не рисковать лишний раз.

Если автовладелец заметил хотя бы одну из описанных выше проблем (помимо колеса, которое он заменит), то двигаться на машине дальше нельзя. Лучше вызвать эвакуатор до ближайшего автосервиса.

Для того, чтобы получить компенсацию за поломку автомобиля, юристы рекомендуют следующую последовательность действий:

1. Вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации ДТП (наезд на препятствие). В справке о ДТП важно зафиксировать наличие повреждений автомобиля и сведения о яме, вплоть до замеров.

2. Оценить ущерб. Это может быть заключение эксперта или заказ-наряд сертифицированного СТО.

3. Подготовить претензию в адрес Администрации соответствующего района города и обслуживающего ДРСУ. Необходимо приложить копии справки о ДТП и документов, подтверждающих размер ущерба.

4. При отказе в удовлетворении претензии - обращение с иском в суд. Практика по взысканию по таким спорам есть, она часто положительная", - отметил специалист.

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