Страховщики назвали самые аварийные марки мотоциклов
Страховщики назвали марки мотоциклов, водители которых чаще всего попадают в аварии. Такими марками стали KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW, следует из статистики страховой компании "Согласие" по ОСАГО за 2023 год.
Частота* аварий с мотоциклами марки KTM составляет 3,2%, что является наиболее высоким показателем, подсчитали аналитики страховщика. Менее 2,5% приходится на Kawasaki и Honda. Пятерку аварийных мотоциклов замыкают Suzuki и BMW с частотой ДТП 2% и менее.
Эксперты компании отмечают, что к наиболее рисковым относятся спортивные модели мотоциклов, которые характеризуются спортивной посадкой и мощным мотором, крайне быстро разгоняются и имеют очень высокую максимальную скорость.
"Суперспортивные модели в страховании будут дороже, чем другие. Страховые тарифы на модели, которые предполагают не очень быструю езду - например, Honda Gold Wing и другие - значительно ниже", - поясняют специалисты, а также добавляют, что среднестатистически мотоциклисты реже попадают в аварии по сравнению с автомобилистами, но в случаях ДТП с их участием очень высока доля катастрофических последствий - как для мотоциклов, так и для их водителей.