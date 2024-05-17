Страховщики назвали самые аварийные марки мотоциклов

Страховщики назвали марки мотоциклов, водители которых чаще всего попадают в аварии. Такими марками стали KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW, следует из статистики страховой компании "Согласие" по ОСАГО за 2023 год.

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Частота* аварий с мотоциклами марки KTM составляет 3,2%, что является наиболее высоким показателем, подсчитали аналитики страховщика. Менее 2,5% приходится на Kawasaki и Honda. Пятерку аварийных мотоциклов замыкают Suzuki и BMW с частотой ДТП 2% и менее.

Эксперты компании отмечают, что к наиболее рисковым относятся спортивные модели мотоциклов, которые характеризуются спортивной посадкой и мощным мотором, крайне быстро разгоняются и имеют очень высокую максимальную скорость.