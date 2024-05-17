Стратегия электрификации Volkswagen провалилась

Volkswagen Group пересматривает свою стратегию электрификации из-за замедления продаж полностью электрических транспортных средств (BEV). Центральный бренд VW, активно продвигавший семейство электромобилей ID как ключевой элемент своего будущего, признал необходимость в большем количестве гибридных автомобилей с возможностью подзарядки, сообщает SPEEDME.RU.

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Эта корректировка стратегии происходит на фоне проблем, с которыми компания столкнулась при выпуске нескольких моделей, а также отставания на китайском рынке, где теперь доминируют местные бренды. Кроме того, Volkswagen отложил привлечение внешних инвесторов для своего аккумуляторного подразделения и отменил строительство завода по производству электромобилей стоимостью 2 миллиарда евро в Германии.

Ситуация усугубляется тем, что VW продает столько бензиновых автомобилей, что рискует превысить свой лимит выбросов на следующий год. Генеральный директор VW Group Оливер Блюм обратился к европейским регуляторам с просьбой о снисхождении.

Это резкое изменение направления произошло спустя всего три года после агрессивной кампании VW в поддержку BEV в Европейском Союзе, которая вызвала разногласия с некоторыми коллегами в регионе. Компания была вынуждена повысить усилия по электрификации после скандала с «чистыми» дизельными двигателями и мошенничеством с тестами на выбросы.

VW не одинока в необходимости пересмотреть стратегию из-за замедления рынка электромобилей. Страны, включая Германию и Швецию, сократили или отменили субсидии на электромобили, которые все еще остаются дороже их бензиновых аналогов, что наносит ущерб всему сектору.