Юрист раскрыл одну из самых популярных схем обмана в автосалонах

Юрист Лев Воропаев раскрыл одну из самых популярных схем обмана в автосалонах. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что недобросовестные автодилеры часто размещают объявления о выгодной продаже машины, которой на самом деле нет.

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«Вы приходите в салон по объявлению, где сказано, что продается машина по очень хорошей цене. Которой просто нет на рынке. И вроде бы все в порядке, но вдруг вам начинают рассказывать, что машины сейчас нет и ее надо подождать. При этом документы оформляют исключительно долго. И в конце концов дают на подпись большой договор, причем делают все, чтобы вы подписали его не глядя», — рассказал он.

По словам эксперта, в таких случаях клиенту пытаются продать авто в два-три раз дороже изначально указанной цены. Кроме того, ему хотят навязать какие-то консультации, допоборудование, кредиты и страховки.

«Если вам не предоставляют сразу автомобиль и его оформление идет дольше полутора-двух часов, то надо разворачиваться и уходить. Если вам не дают внимательно прочитать договор, надо вставать, разворачиваться и уходить», — посоветовал Воропаев.

В апреле сообщалось, что стоимость машино-места в Москве впервые превысила три миллиона рублей.