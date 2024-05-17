Эксперт провел тест кроссовера Hyundai Mufasa и назвал его плюсы и минусы

Hyundai Mufasa - кроссовер, созданный корейцами специально для китайского рынка, который можно купить в России благодаря параллельному импорту. Журнал "За рулем" протестировал автомобиль в деле и рассказал о достоинствах модели и ее недостатках.

© Российская Газета

В Китае новый Mufasa стал заменой ушедшему ix35, предложив более компактные габариты при увеличенном пространстве в салоне. Автомобиль комплектуется знакомыми по Hyundai Tucson и Kia K5 агрегатами, включая живучий автомат A6MF1. Привод - только передний.

Из минусов эксперты отметили жесткую подвеску (несмотря на шины 225/55 R18) небольшой клиренс 170 мм, слабая шумоизоляция арок.

Плюсов гораздо больше: отличная управляемость на асфальте, хорошая эргономика салона, удобные сиденья, достаточный диапазон регулировок кресел и руля, интересные мелочи вроде держателя для планшета, вешалки, допотделения.

"Hyundai Mufasa может составить конкуренцию китайцам схожего размера. Диапазон цен колеблется в пределах от 3,5 до 4 миллионов рублей", - резюмируется в статье.

Ранее "Российской газете" удалось выяснить, что в РФ стартовали продажи маленького кроссовера Toyota по очень высокой цене.