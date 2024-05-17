Эксперт рассказал, какие действия могут сломать МКПП

Большинство автовладельцев из числа приверженцев механической коробки передач (МКП) хорошо знают принцип ее работы. Но иногда даже опытные водители допускают ошибки, в итоге силовой агрегат изнашивается быстрее. Эксперты издания Тарантас Ньюс назвали четыре распространенные ошибки, негативно влияющие на функционал МКП.

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Первая ошибка заключается в некорректной работе со сцеплением, например, недовыжим. В результате этого происходит деформация зубьев синхронизатора, износ кулисы рычага повышается, кроме того, возникают проблемы с блокировочными кольцами.

Передержка сцепления вредна тем, что выжимной подшипник выходит из строя раньше положенного срока. Регулярный «прижим» сцепления может перегреть механизм, а старты с пробуксовкой сократят его срок эксплуатации.

Также специалисты предостерегают от включения передачи заднего хода без полной остановки транспортного средства.

«Такая привычка способна повредить трансмиссию, поскольку в момент переключения одно зубчатое колесо остается в движении, а другое пытается попасть в его пазы», – предупреждают эксперты.

В момент контакта стираются торцевые части зубьев шестеренок, причем все сопровождается характерным «хрустом». В конечном итоге автовладельцу предстоит ремонт, резюмируют специалисты.