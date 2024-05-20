Российский блогер разобрал Toyota Corolla Cross и показал ее минусы

Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов продемонстрировал изнанку паркетника от совместного предприятия FAW-Toyota. На обзор попала негибридная версия с передним приводом, «атмосферником» объёмом 2,0 литра и вариатором с механической первой передачей. В России за аналогичный автомобиль «параллельные» импортеры просят от 3,3 миллиона рублей.

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Илья Свиридов обратил внимание, что длина 4,46 метра не должна вводить в заблуждение: отчасти габариты обусловлены большими свесами. На дверных картах и отделочных материалах Toyota сэкономила: жёсткий пластик с имитацией строчки смотрится максимально дёшево. То же касается шумоизоляции: технологии похожи на советские, всюду войлок.

Нанесение герметика такое же, как на не самых качественных «китайцах»: этим Toyota Corolla Cross неприятно удивила. Также есть спорные инженерные решения: к примеру, передний подрамник закреплён к лонжерону через странную проставку, а тормозные механизмы хоть и дисковые, но скобы всего с одним поршнем.

Другой неоднозначный момент — бесступенчатая трансмиссия. По оценкам Ильи Свиридов, японские вариаторы ходят от 170 до 250 тысяч километров. К достоинствам Toyota Corolla Cross можно отнести современный 2,0-литровый двигатель (171 сила, 203 Нм), добротный кузов с мощными поперечными усилителями на полу и на крыше, а также наличие шторок безопасности.

Кроссовер по-хорошему консервативен, спереди простая подвеска типа McPherson, сзади — полузависимая балка. Ходовая часть внушает доверие: поворотные кулаки сделаны из чугуна, а шаровые опоры съёмные. Спереди установлены дисковые вентилируемые тормоза. Сама по себе конструкция должна быть надёжной: как минимум пять лет беспроблемной эксплуатации ожидать можно.

Илья Свиридов назвал китайскую Toyota Corolla Cross «неброской машиной для экономии денег». И хотя цена 3,3 миллиона рублей рыночная, переплата относительно «китайцев» с аналогичным функционалом весомая. Для сравнения в США одноимённые кроссоверы стоят от 24 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей).