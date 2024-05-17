Стало известно, какие цвета кузова авто быстрее разрушаются на солнце
Лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля темного цвета наиболее подвержено повреждению солнечными лучами, чем светлые колера. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.
«Любые темные цвета — черный, темно-синий, темно-зеленый и прочие, а также яркие цвета, например, желтый, оранжевый, ярко-красный — наиболее подвержены повреждению солнечными лучами, чем светлые тона. Это связано с тем, что более темные и яркие цвета поглощают больше солнечного света, что приводит к более быстрому разрушению краски», — сказал Борисов.
По словам эксперта, сначала ультрафиолетовое излучение от солнца приводит к выцветанию, потускнению и общему ухудшению лакокрасочного покрытия таких автомобилей. Затем, уже поврежденная краска становится более хрупкой и склонной к трещинам и ржавчине из-за влаги. Краска может начать отстаиваться от деталей под воздействием тепла.
Газета.Ru: главные новости