Эксперт рассказал, сколько можно ездить, не меняя масло в двигателе

Правильное и свежее масло - залог долгой жизни двигателя и его бесперебойной работы. Эксперты портала "Автовзгляд" попробовали выяснить, сколько можно ездить, не меняя масло в двигателе, также рассказав, как будет разрушаться агрегат в случае, если пренебрегать этой штатной процедурой.

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Рекомендуемый интервал замены масла автопроизводителями составляет 10-15 тысяч км в зависимости от условий работы двигателя. Ремонтники же говорят о том, что менять масло лучше через 7-8 тысяч км, аргументируя это тем, что в основном мотору приходится работать на низких оборотах, что так же негативно сказывается на состоянии механизмов, как экстремальные обороты. Есть альтернативный интервал замены, измеряемый в моточасах: это 250-350 моточасов в зависимости от типа масла.

"Убийство" двигателя происходит из-за потери смазывающих свойств масла и свойств отводить тепло от трущихся частей механизмов. Вследствие повышенного трения возникает металлическая стружка, работающая в дальнейшем в качестве абразива. Финальный аккорд: клин мотора, за которым следуют ремонт или полная замена.

"Что касается сроков разрушения мотора в отсутствии смазки, то никаких среднестатистических данных, как вы понимаете, нет. Критической отметкой считаются пробеги свыше 35-40 тысяч километров. Однако истории известны случаи, когда некоторые индивидуумы выжимали из своих агрегатов гораздо больше", - пишет издание, отмечая, что как минимум один двигатель работал без замены масла до 135 тысяч километров.

Ранее "РГ" рассказывала об оптимальном уровне масла в двигателе, акцентировав внимание на том, что перелив так же губителен, как недостаточное количество смазывающих веществ.