Автомобили на вторичном российском рынке выросли в цене на 10-30% в зависимости от модели из-за повышения утильсбора, в будущем такая тенденция сохранится, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. На этом фоне наблюдается рост спроса на подержанные машины, так как россияне стараются успеть приобрести их по более демократичной стоимости, рассказал он в беседе с НСН.

«К сожалению, из-за регулярных изменений правил игры автомобили становятся дороже. Россияне просто пытаются успеть купить до очередного подорожания», — объяснил Шапарин.

В целом обстановка на автомобильном рынке остается тяжелой, так как валютный курс, от которого напрямую зависят цены, предсказать на будущее сложно.

К самым популярным у россиян машин, покупаемым с рук, автоэксперт отнес Lada, Hyundai Solaris и Kia Rio. В целом все марки, которые активно продавались на первичном рынке с 2012 года, сегодня в большом спросе на вторичном, отметил Шапарин.

Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»

«Цены продолжат расти, так как существуют планы увеличить утилизационный сбор. Это коснется не только подержанных машин, но и новых», — заключил эксперт.

Напомним, по прогнозам дилеров, цены на модели авто, ввозимые по параллельному импорту, могут значительно вырасти — до 30%. Это связано с тем, что с 1 апреля ступили в силу ограничения на ввоз автомобилей. При этом спрос демонстрирует стабильный рост – с начала года россияне приобрели 467 тыс. новых машин, что на 85-90% больше, чем годом ранее.