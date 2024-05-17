Найдены виновные в массовых провалах экзаменов ГИБДД

Министр образования страны Дан Перчун нашёл виновных в массовых провалах экзаменов на получение водительских прав — ими оказались учебные заведения, которые, по мнению чиновника, плохо готовят будущих водителей.

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В итоге в Молдавии теоретический экзамен с первой попытки способны сдать только 50% кандидатов, а практический — не более 30%.

«У нас сложилась серьёзная ситуация — ни одна автошкола категории В (легковой автомобиль - прим. ред.) не соответствует условиям аккредитации таких учреждений. К автошколам, которые не дают навыков, позволяющих выпускникам сдавать экзамены, должны быть применены санкции», — заявил министр.

Стоит отметить, что вопрос качества подготовки будущих водителей в стране поднимался неоднократно. Так, ранее в качестве решения были введены более жёсткие требования сдачи тестов, а также усилены меры по борьбе с коррупцией. Однако это привело только к росту жалоб на субъективность экзаменаторов.

К слову, аналогичные проблемы наблюдаются и в России. Так, граждане не справляются с практическим экзаменом ГИБДД на права. Выпускники автошкол перестали сдавать с первого раза практические тесты на получение водительских прав. По словам начальника управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания госуслуг Госавтоинспекции России Романа Мишурова, в прошлом году со всеми упражнениями безошибочно справились только 11% кандидатов в водители.

Тем временем в экзамен на права для мотоциклистов вернут «колейную доску» . В изменённых правилах проведения экзамена ГИБДД, которые вступили в силу с 1 апреля 2024 года говорится, что в практический тест на получение водительских прав категории А вернут старое упражнение, удалённое из перечня обязательных восемь лет назад. Предполагается, что оно придёт на смену парковке задним ходом.