Китайский конкурент УАЗ «Пикап» подешевел в России на сотни тысяч рублей. Сколько он стоит теперь
Рамный полноприводный пикап Dongfeng DF6, вышедший на российский рынок прошлым летом, резко подешевел. Цены не поменялись, но появилась прямая скидка, которая действует только на автомобили 2023 года выпуска и позволяет купить их на 150 — 300 тыс. рублей (4,4-9,1%) дешевле. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов Dongfeng.
В России Dongfeng DF6 продается в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury. В первой и третьей «прошлогодние» машины получили максимальную прямую скидку и подешевели сразу на 300 тыс. рублей, а вот в «средней» Premium дисконт оказался вдвое меньше — 150 тыс. рублей.
В Dongfeng также отмечают, что получить такую скидку можно не у всех дилеров бренда, а количество «прошлогодних» машин по сниженным ценам ограничено.
Напомним, по габаритам Dongfeng DF6 сравним с нашим УАЗ «Пикап»: он превосходит его по длине (5310 мм против 5125 мм), но уступает по ширине (1850 мм против 1915 мм) и высоте (1810 мм против 1915 мм). Его грузовой отсек размером 1520×1520×475 мм позволяет без проблем перевозить различные грузы, включая европалеты, а из-за допустимой полной массы в 2499 кг он не попадает под ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонны.
Полный привод, выполненный по схеме Part Time с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, а также клиренс, равный 220 мм, способствуют комфортному преодолению самых экстремальных препятствий вне зависимости от дорожных и климатических условий эксплуатации. Переключение между режимами осуществляется с помощью селектора на передней панели.
Моторную гамму пикапа представляют два турбодизеля: базовый 2,5-литровый ZD25T5 мощностью 136 л.с. (305 Нм) и 2,3-литровый с индексом М9Т-60А, выдающий 163 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Линейка трансмиссий состоит из пяти- и шестиступенчатой «механики», а также восьмиступенчатого «автомата».