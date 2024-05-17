Новый седан BYD впечатлит привередливых покупателей

16 мая стали известны дополнительные технические характеристики предстоящей новинки от BYD — Seal 06 DM-i, впервые представленной на Пекинском автосалоне 2024 года. Этот седан среднего размера с габаритами 4830/1875/1495 мм и колесной базой 2790 мм станет частью серии Ocean от BYD. Поступление в продажу ожидается в конце мая по цене от 120 000 до 150 000 юаней (от 16 600 до 20 800 долларов США).Seal 06 DM-i будет оснащен гибридной технологией пятого поколения DM от BYD. Планируется выпуск пяти модификаций с разным запасом хода на электротяге — от 80 км до 120 км, сообщает SPEEDME.RU.

Версия с запасом хода 80 км получит 17-дюймовые диски, 12.8-дюймовый поворотный центральный экран с операционной системой DiLink, 8.8-дюймовую панель приборов, автоматический климат-контроль, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, шесть динамиков, дистанционное управление и систему мониторинга давления в шинах.

Версия с запасом хода 120 км предложит 18-дюймовые диски, быструю зарядку постоянным током 22 кВт, медленную зарядку переменным током 6.6 кВт, датчики дождя, автоматически складываемые зеркала, панорамный люк, систему помощи водителю DiPilot уровня 2 (адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, помощь при удержании полосы и контроль слепых зон), боковые подушки безопасности, электрорегулировку сидений водителя и пассажира, вентилируемые и подогреваемые передние сиденья, бортовой видеорегистратор, 15.6-дюймовый поворотный центральный экран, восемь динамиков, беспроводную зарядку мощностью 15 кВт и систему очистки воздуха PM2.5.

Силовой агрегат новинки состоит из гибридной системы пятого поколения от BYD, включающей 1.5-литровый двигатель и электромотор, работающие с трансмиссией E-CVT. Двигатель развивает мощность 74 кВт, а электромоторы предлагаются в вариантах 120 кВт и 160 кВт. Доступны два варианта аккумуляторов Blade от BYD емкостью 10.08 кВт/ч и 15.874 кВт/ч. BYD заявляет, что новая гибридная система может обеспечить общий запас хода до 2000 км.