Автомобили каких цветов стареют быстрее остальных

Эксперт Борисов оценил, автомобили каких цветов быстрее теряют внешний вид. Сначала ультрафиолетовое излучение от солнца становится причиной выцветания, потускнения и общего ухудшения лакокрасочного. А уже после поврежденная краска становится более хрупкой: трескается (или даже отходит кусками), после чего под ней возникают очаги коррозии.

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Как рассказал издание «Газета.Ru» директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов, любые тёмные краски — чёрная, темно-синяя, темно-зеленая и прочие — более подвержены повреждению солнечными лучами, чем светлые.

Кроме того, опасная угроза быстро потерять былую привлекательность висит над машинами ярких оттенков: жёлтого, оранжевого, красного. То есть такие экземпляры нужно реже оставлять под открытым солнцем по причине губительного ультрафиолета.

Причина — в обычной физике. Более тёмные и яркие краски поглощают больше солнечного света, что, в свою очередь, способстует более быстрому разрушению лакокрасочного покрытия. И с этих позиций самые «живучие» — белые, серые и серебристые эмали.