Эксперт рассказал, в чём опасность «квадратов», которые оставляют при ремонте дороги

Если дорожники оставили после себя незаделанные вырезы, даже внимательный водитель может повредить свой автомобиль. Почувствов удар, первым делом необходимо безопасно припарковать транспортное средство, а затем приступить к максимально вдумчивому осмотру. Такой совет даёт руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Слепышев.

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Первыми точками осмотра должны стать колёса, которые первыми принимают на себя удар. Обратите внимание не спускают ли шины, проверьте диски на предмет повреждений. Если дефекты обнаружены, ставьте запаску.

Затем важно убедиться, что после сильного удара агрегаты, патрубки и трубопроводы сохранили герметичность. Кроме того, при некоторых повреждениях могут загореться сигнальные лампы на панели приборов.

Чаще всего от подобных происшествий страдают детали рулевого управления, а также элементы ходовой части. Притом многие повреждения невозможно определить самостоятельно, цитирует эксперта «Российская газета».

Кстати, АвтоВАЗ всерьёз поработал над надёжностью подвески Lada Largus, так что даже самые коварные выбоины этому автомобилю больше не будут страшны. Подробности — в материале, подготовленном редакцией Quto.