Посмотрите на необычный автомобиль для съемок сериала "Лучше звоните Солу"

Автомобиль на заглавной фотографии — это не поделка какого-то безумного фермера из американской глубинки, а самый настоящий киносъёмочный автомобиль. Хотя он и выглядит не так, как мы привыкли.

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Нет, это не один из тех камеракаров, которые несут на себе кран с дорогущей камерой для динамичных съёмок в движении. Он для другого: его использовали для интерьерных съёмок в автомобиле в сериале «Лучше звоните Солу».

Он представляет собой сочетание передней части от дешевого автомобиля Suzuki Esteem с задней частью минивэна Ford Windstar. И выбор именно этих автомобилей был не случаен.

Suzuki Esteem в сериале был автомобилем, на котором ездил главный герой. Поэтом совершенно очевидно, что для интерьерных съёмок нужен был такой же. Жёлтый капот также установили сюда не просто так: в сериале автомобиль жёлтый.

Но для чего Suzuki разрезали пополам и приварили к нему половину кузова минивэна? Это нужно было для того, чтобы разместить там киносъёмочную бригаду вместе с камерами и осветительным оборудованием: в крошечный Suzuki Esteem всё это просто не влезло бы.