Представлен Майбах от Audi: A8 Horch

Когда-то Мерседес уже пробовал создать отдельную марку для конкуренции с Роллс-Ройсом — для этого откопали в архивах легендарное имя люксовых немецких лимузинов Maybach. Но вот неожиданность: в арсенале маркетологов из Ингольштадта тоже есть права на имя другого почившего в бозе люксового немецкого производителя — «Хорьх».

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А тут ещё и Mercedes всем продемонстрировал, что Майбахом достаточно просто называть самые роскошные версии своих седанов. В общем, позвольте представить первый опыт Audi по созданию лимузина по такому же рецепту: седан A8 L Horch.

Это самый дорогой и большой автомобиль Audi в данный момент: на 13 см длиннее стандартной А8. И, что интересно, всё это пока доступно только в Китае. В салоне — роскошная двухцветная кожа, алькантара, раздельные задние кресла с массажем, обогревом и вентиляцией.

Плюс к этому 20-дюймовые колеса, пневмоподвеска, двухцветный кузов... Но вот под капотом «Хорьха» покупателей ждет сюрприз. Там без вариантов прячется один, единственно возможный мотор: трехлитровый бензиновый V6 с отдачей в 340 сил. И никаких V8, а уж тем более V10 (а также прочих W12) ждать больше не приходится. В общем, настоящая экзотика! Но что она собой представляет при детальном рассмотрении? Все подробности в новом видео!

Кстати, об интересных Ауди. Не так давно мы попрощались с Audi TT. Чем же мы запомним «тетешку»? Название в честь мотогонки, краш-тесты поневоле и даже кроссовер, которого не было… В общем, история вышла интересная.

А здесь можно почитать историю маленького, но героического Audi A2. Почему самый прогрессивный субкомпакт своего времени не оправдал надежд? И кто бы тогда знал, что взамен такого количества интересных моделей немцы предложат нам Audi A8 L Horch?