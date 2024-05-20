Просто фантастика: всё, что надо знать про новый Ferrari 12Cilindri

Преемник гран-турера Ferrari 812 Superfast получил прямолинейное, говорящее и поистине бунтарское имя 12Cilindri («12 цилиндров»). А что, правильно! В эпоху электрификации и даунсайзинга компании из Маранелло приходится напоминать потребителям, что она упорно движется против течения. Суперкупе хранит верность заветам своих предков и представляет собой этакий мостик между «тёплыми ламповыми» временами и будущим.

© Quto.ru

Дизайнеры Ferrari стараются привносить нечто по-настоящему новое в облик каждой последующей модели, но «12-цилиндровая» удивит даже привыкших ко всему автогурманов. Передняя часть стилизована под легендарное купе 365 GTB/4 Daytona из конца шестидесятых годов. Пожалуй, наиболее эффектно машина смотрится сбоку и сверху — в этом ракурсе взору открывается изломанная «дуга» под цвет кузова, которая вызывает ассоциации со стилизованным силовым элементом гоночной техники. Силуэт почти идентичен очертаниям 812 Superfast, однако боковины кузова переосмыслены и более гладкие, а рельеф задних арок поэтому выражен сильнее. Колёсная база укорочена на 20 мм, жёсткость кузова на кручение увеличена на 15%.

© Ferrari

Параллельно с купе представлен сногсшибательный 12Cilindri Spider. Он на 60 кг тяжелее исходной модели (сухая масса — 1620 кг). Крышу можно сложить или поднять с помощью электропривода за 14 секунд на скоростях до 45 км/ч.

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

Инженеры «Феррари» эффективно применили электрификацию на среднемоторных монстрах SF90 Stradale и линейке 296, используя другие принципы в случае с большим гран-турером классической компоновки. Никакие электрические довески не предусмотрены – только 6,5-литровый атмосферный V12 F140HD с сухим картером и углом развала блока цилиндров 65 градусов. Это следующая версия агрегата F140, похожая на мотор от 812 Competizione системой непосредственного впрыска топлива (в данном случае под давлением 350 бар), титановыми шатунами (они на 40 процентов легче стальных) и масляным насосом переменной производительности. Мощность 830 л.с. как у предшественника, а крутящий момент меньше — 678 Нм против 692 Нм. Очевидно, такова цена изменений выпускного тракта и установки фильтра твёрдых частиц для соответствия экологическим нормативам Euro 6E. Двигатель способен раскручиваться до 9500 об/мин, при этом 80 процентов тяги доступны уже при 2500 об/мин.

© Ferrari

812 Superfast и 812 Competizione комплектовались семиступенчатым преселективным «роботом». 12Cilindri заполучил «восьмиступку» с двумя сцеплениями, которая переключает передачи на 30% быстрее. Привод по традиции только задний. Распределение массы по осям близкое к идеалу: 48,4/51,6 у автомобиля со стационарной крышей и 47,8/52,2 у 12Cilindri Spider. Одно из радикальных новшеств — тормозная система, работающая «по проводам».

© Ferrari

Размерность тормозных дисков такая же, как у 812 Competizione (диаметр 398 мм спереди и 360 мм сзади), колёсные диски выросли на дюйм. Параметры шин – 275/35 R21 на передней оси и 315/35 R21 на задней.

© Ferrari

С точки зрения эстетики 12Cilindri представляет собой идеальную композицию с активной аэродинамикой. В задней части кузова находятся две подвижных щитка, которые до скорости 60 км/ч находятся в положении Low Drag, а после переходят в режим High Downforce увеличения прижимной силы.

© Ferrari

Динамика? Почти как у Superfast. Тем не менее, как говорится, «никто не уйдёт обиженным»: сотню купе набирает за 2,9 секунды и преодолевает отметку в 200 км/ч спустя 7,9 секунды после старта. Более тяжёлый спайдер чуть отстаёт — 2,95 и 8,2 секунды соответственно. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.

© Ferrari

Убранство интерьера своеобычно и пропитано «гоночным» духом. Самый большой дисплей диагональю 15,6 дюймов находится перед глазами водителя, что логично: кто сидит за рулём Ferrari, тот и главный! Центральный монитор 10,25-дюймовый, плюс ещё один диагональю 8,8 дюймов снабжает информацией пассажира. Несмотря на довольно лаконичное, местами спартанское оформление новинка отлично оснащена. Есть, например, акустическая система Burmester мощностью 1600 ватт с пятнадцатью динамиками. Конечно, водитель будет наслаждаться другой «музыкой» — звуком выпускного такта, работой полноуправляемого шасси Virtual Short Wheelbase (PCV) 3.0 и ассистентом контроля скольжений Side Slip Control (SSC) 8.0.