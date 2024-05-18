Эксперты рассказали, есть ли смысл гнать машину в РФ летом 2024 года

С апреля 2024 года в России вступают в силу обновлённые условия начисления утилизационного сбора для автомобилей, импортированных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), таких как Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Эти реформы, направленные на устранение несправедливых преимуществ при импорте через страны ЕАЭС, предполагают значительные изменения для рынка импортных автомобилей и могут усилить интерес россиян к покупке автомобилей напрямую из Германии, пишет SPEEDME.RU.

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Как новые правила повлияют на рынок

Изменения включают утилизационный сбор, который теперь будет рассчитываться с учётом разницы между фактически уплаченными и предполагаемыми на основе минимальной средней стоимости налогами и сборами, создавая равные условия для импорта напрямую в Россию и через ЕАЭС.

Увеличение стоимости автомобилей из стран ЕАЭС

По оценкам аналитиков, нововведения приведут к повышению цен на автомобили, ввезённые через страны ЕАЭС, на 20-25%. Это снизит их привлекательность и может отвадить россиян от использования этого маршрута. Повышение цен может перенаправить внимание российских покупателей на прямой импорт автомобилей, особенно из Германии.

Преимущества покупки автомобилей в Германии

Высокое качество и надёжность: Немецкие автомобили известны своим качеством и надежностью.

Большой выбор: В Германии предлагается множество новых и подержанных автомобилей, что обеспечивает большой выбор.

Честные цены: Приобретение автомобиля напрямую из Германии может стать более выгодным благодаря прозрачному налогообложению.

Риски при покупке в Германии

Покупка автомобиля в Германии может включать сложности с таможенным оформлением и логистикой, особенно с учетом закрытых границ для граждан России. Однако в контексте новых правил, эти трудности могут оказаться оправданными.

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Таким образом, в свете изменений в утилизационном сборе, приобретение автомобилей в Германии представляется всё более выгодным выбором для россиян, учитывая качество, разнообразие выбора и справедливость ценообразования. Важно взвешивать все факторы и быть готовыми к возможным трудностям, связанным с таможенной очисткой и транспортировкой.