Mercedes-AMG G 63 получил уникальную гравировку на всю крышу

Польское тюнинг-ателье Carlex Design, сделавшее себе имя на доработке интерьеров дорогих автомобилей, представило новый проект, особенностью которого в этот раз вдруг стал внешний вид машины. Внедорожник Mercedes-AMG G 63 обзавёлся украшенным гравировкой ручной работы кузовом — работа над масштабным проектом у специалистов компании заняла три года, но конечный результат полностью стоил того. Автомобиль получил название G-Falcon в честь изображения сокола.

© Motor.ru

Главная особенность внедорожника — крыша, на которой вручную выгравировано изображение сокола в лесу. Ещё больше гравировки можно увидеть на боковых молдингах и колёсных арках, где используются декоративные узоры, а также контраст полированного металла с вкраплениями золота, которые подчеркивают — тоже эксклюзивный! — янтарный цвет кузова.

G-Falcon дополнен карбоновым обвесом, который включает в себя передний и задний бамперы, решётку радиатора, накладки на колёсные арки и пороги — как и вся остальная часть кузова, не покрытая гравировкой, они украшены алмазной пылью. На весь кузов её ушёл килограмм! Также машина получила новые колёса, окрашенные в цвет кузова.

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

Интерьер получил отделку патинированной кожей тёмно-коричневого оттенка, тщательно прошитой вручную. Кожа покрывает почти всё — от сидений до приборной панели и всех окружающих их деталей. А всё, что не покрыто кожей, украшено ручной гравировкой, как на кузове. Технически Mercedes-AMG G 63 не изменился, сохранив штатный 585-сильный 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 и 9-ступенчатый автомат.