Chevrolet Corvette превратят в эксклюзивный 1000-сильный суперкар

Специалисты тюнингового ателье Specialty Vehicle Engineering из города Томс-Ривер штата Нью-Джерси выпустили пакет доработок для американского спорткара Chevrolet Corvette C8. Машина получила собственное имя Yenko/SC Corvette C8, что указывает на серьёзный масштаб доработок — автомобиль становится существенно мощнее, а кроме того является эксклюзивным за счёт своего лимитированного тиража. Будет выпущено всего 10 Yenko/SC Corvette C8 в этом году и 50 — в следующем.

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В базовом варианте суперкар имеет 6,2-литровый атмосферный двигатель V8, который усилиями специалистов SVE обзаводится парой 58-миллиметровых турбонагнетателей с водяным охлаждением, кованым коленчатым валом, коваными шатунами, коваными поршнями и фирменным распредвалом.

Специальный впускной коллектор, высокопрочная головка блока цилиндров от ARP, кастомные клапанные крышки, модернизированная топливная система и новый блок управления позволяют получить 1000 лошадиных сил. Под эту мощность SVE также модернизирует 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, чтобы она могла выдержать выросшую нагрузку.

© Specialty Vehicle Engineering

© Specialty Vehicle Engineering

© Specialty Vehicle Engineering

Тормозные суппорты красного цвета с логотипом Yenko входят в базовую версию, но покупатели могут выбрать другой цвет, который дополняют новые насадки выхлопной системы серебристого или чёрного цвета. Также предлагаются три варианта 19-дюймовых передних и 20-дюймовых задних колёс. Салон получил скромные доработки — лишь вышитый логотип SYC на подголовниках и ковриках. Зато есть десять вариантов цвета графики SYC для кузова. Стоимость тюнинга стартует с 99 995 долларов — не включая исходный автомобиль, разумеется.