Как фотографировать с движущегося велосипеда: советы 1895 года

Одним из первых российских профильных изданий про транспортные средства в конце IXX века стал еженедельник «Самокат», издававшийся в Санкт-Петербурге. Впрочем, к тому времени в нашей стране ещё не появились автомобили, а главной новинкой, которая постепенно завоёвывала сердца граждан, были велосипеды. Однако, несмотря на относительно небольшой объём российского велопарка, для владельцев начала становиться большой проблемой угоняемость техники и её уязвимость в случае аварии. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла изучить номер журнала от 13 мая 1895 года.

© Quto.ru

В еженедельнике говорится, что поклонники педального транспорта могут не только оформить годовую подписку, которая с учётом пересылки стоила 4 рубля, но также заказать себе подшивку номеров за прошлый год. Причём обычный журнал оценивался в 4 рубля, но за 5,5 рублей россияне также могли заказать для себя журналы «в роскошном переплёте», либо отдельно переплёт за 1 рубль 80 копеек.

Одним из самых спорных в то время вопросов являлась польза самокатов, как тогда называли велосипеды, для здоровья человека.

«Остов всякого человека делится на три части: голову, туловище и конечности. Голова имеет большое значение для сохранения равновесия: простой поворот лица ведёт за собой отклонение машины. Начинающие знают по опыту, что стоит только смотреть на препятствие, которое хочешь объехать, чтобы как раз наткнуться на него. Туловище тот же котел в паровой машине, оно не только держит голову и конечности, но и даёт им жизнь», — говорится в журнале.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

В частности, авторы отмечают, что езда на двух колёсах не так утомительна для организма, как пешие прогулки, а регулярные поездки укрепляют суставы и мышцы. Впрочем, это только в случае, когда речь идёт о правильной посадке. Так, туловище должно быть неподвижно и водителям не рекомендовано помогать себе при езде «толканием» техники вперёд, бедрами и боками, а носки стоп при нажатии на педали нужно опускать вниз.

Упоминают в журнале и опасности, с которыми приходится сталкиваться велосипедистам. В частности, в Санкт-Петербурге уже в 1895 году начали фиксировать угоны техники, также участились случаи столкновений с конными экипажами. Последние нередко приводили к травмам самокатчиков, что указывает, по мнению авторов, на необходимость появления дорожного законодательства.

«С разрешением самокатной езды по Петербургу, городская хроника происшествий обогатилась новыми несчастными случаями, но все они происходили не от самокатчиков, а с самокатчиками. Отсюда, пожалуй, можно вывести, что в силу этого обстоятельства, самокат неудобен как средство передвижения по городским улицам, но мы хотим сделать совсем иной вывод. Нам хочется сказать: не довольно ли обращать внимание на самокатчиков и не перенести ли таковое на извозчиков, кучеров и дворников», — говорится в статье.

© rusneb.ru

К слову, непосредственно для водителей в то время существовала масса запретов и правил. Так, они были обязаны ездить не быстро и уступать дорогу извозчикам. Но последние, как уточняется в статье, всякий раз пытаются досадить велосипедистам. Например, специально прижимаются максимально вправо и вынуждают, в нарушение ПДД, обгонять их слева.

Кроме того, кучеры нередко пытаются устроить гонки лошадей с педальным транспортом. В итоге всё это зачастую заканчивается авариями с пострадавшими.

А между тем, по питерским улицам к тому времени на самокатах ездили не только горожане, но также сотрудники различных министерств, и подобное поведение водителей конных экипажей могло легко обернуться потерей важных государственных документов.

© rusneb.ru

Отдельная статья в еженедельнике была посвящена новинкам техники в области фотографии. Точнее, выбору объектива для камеры, подходящего для съёмок во время езды на велосипеде. Так, фотографам рекомендовано было при выборе ориентироваться на показатели светосилы и короткофокусности, а непосредственно во время — учитывать скорость и направление движения: как своего, так и объекта съёмки.

Полностью ознакомиться с журналом «Самокат» от 18 мая 1895 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.