Названы самые угоняемые автомобили в России

Страховые компании рейтинг наиболее угоняемых моделей автомобилей. В список вошли машины, которые застрахованы по каско. Угонщики чаще всего обращают своё внимание на модели корейских марок. Среди моделей Hyundai в рейтинг вошли Palisade, H1, Santa Fe и Tucson. Кроме того, в список вошли модели Toyota, Lada, Mercedes-Benz, Mitsubishi и Nissan.

Согласно данным специалистом «Альфа Страхования», кроме четырёх моделей Hyundai, у угонщиков пользуются популярностью Kia Seltos, Lada Granta, Lada Vesta и Mercedes-Benz S-Class.

По статистике «Совкомбанка» чаще всего в этом году преступники угоняли автомобили Lada Granta. На второй строчке разместился самосвал китайской марки JAC. С чем связан рост числа угонов тяжёлой техники, не известно. Далее в антирейтинге следуют два автомобиля японского бренда Toyota — седаны Camry и внедорожники Land Cruiser.

В топ-5 самых угоняемых автомобилей в России в 2024 году по версии «РЕСО-Гарантия» вошли Kia, Mitsubishi, ВАЗ, Toyota и Nissan.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что самыми популярными машинами у угонщиков остаются доступные модели Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Lada. Однако, как считает эксперт, владельцы недорогих машин в большинстве случаев не покупают полис каско, поэтому в статистику страховщиков просто не попадают. «В большинстве случае эти доступные модели отправляются преступниками на разборку. Однако данные по их угонам могут предоставить только в МВД», — пояснил Шапарин.

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По данным Совкомбанка, количество автоугонов в России выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Такие цифры в том числе обусловлены партией пропавших автомобилей: лизингополучатель не вернул их собственнику. В то же время в компании «Абсолют Страхование», наоборот, зафиксировали снижение числа угонов. Аналогичная статистика — у страховщиков компании «РЕСО-Гарантия». В пресс-службе фирмы сообщили, что количество обращений, связанных с угонами, в 2024 году не увеличилось.

Чаще всего машины угоняют в Москве и области, Краснодарском крае, Ингушетии, Карелии, Иркутске, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. Большинство автовладельцев заявляли об угонах машин, оставленных на неохраняемых парковках придомовых территорий. Также упоминается личная передача автомобиля собственником (по договору) в пользование без последующего возврата. В большинстве случаев преступники действовали в ночное время суток.